Задержан подозреваемый в организации убийств петербуржцев через даркнет

Задержан подозреваемый в организации убийств петербуржцев через даркнет
Мужчина и его сообщники пойманы. Фото: pixabay.com

Следователи поймали 38-летнего жителя Ижевска.

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве петербуржцев через даркнет. Им оказался 38-летний житель Ижевска. Об этом сообщают РИА Новости.

Известно, что речь идет о преступлении, совершенном в 2020 году. Тогда убили двух жителей Санкт-Петербурга. Уголовное дело рассматривал отдел, специализирующийся на расследованиях преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

Заказными убийствами, кажется, занимался задержанный мужчина. Также пойманы его сообщники – в том числе киллер. Обстоятельства преступления выясняются, все виновные устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сбыт метадона в даркнете под суд пойдут три человека. Они распространяли метадон через тайники-закладки, а сами наркотики хранили в арендованной квартире на улице Морской Пехоты.

даркнет задержание уголовное дело


 

Новости партнеров
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
На Индустриальном проспекте
На Индустриальном проспекте "Рено" пробил ограждение и выехал на "встречку"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти возбудили уголовное дело после поджога бороды бездомного
Задержан подозреваемый в организации убийств петербуржцев через даркнет
Кокорин не скучает по России
Волочкова объяснила причину расставания с Джимом Керри
Наташа Королева рассказала, как справилась с изменой
Путин усмехнулся, когда Лукашенко говорил о поглощении Белоруссии
На Коломяжском мотоцикл врезался в открытую дверь легковушки
Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка