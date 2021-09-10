Задержан подозреваемый в организации убийств петербуржцев через даркнет

Следователи поймали 38-летнего жителя Ижевска.

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве петербуржцев через даркнет. Им оказался 38-летний житель Ижевска. Об этом сообщают РИА Новости.

Известно, что речь идет о преступлении, совершенном в 2020 году. Тогда убили двух жителей Санкт-Петербурга. Уголовное дело рассматривал отдел, специализирующийся на расследованиях преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

Заказными убийствами, кажется, занимался задержанный мужчина. Также пойманы его сообщники – в том числе киллер. Обстоятельства преступления выясняются, все виновные устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сбыт метадона в даркнете под суд пойдут три человека. Они распространяли метадон через тайники-закладки, а сами наркотики хранили в арендованной квартире на улице Морской Пехоты.