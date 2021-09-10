Эксперты назвали самые популярные у россиян направления осенью

Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха.

Согласно результатам исследования, 60% опрошенных интересуются перелетами внутри страны. Больше всего популярны рейсы в Москву, Петербург и Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса OneTwoTrip.

В этот список попали Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды

Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Армения и Египет. Кроме того, россияне часто ищут билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские туристы смогут улететь в Турцию не раньше 15 июня 2021 года. Авиасообщение вряд ли восстановят в ближайшее время, несмотря на то, что в стране начали снимать ограничения после введенного локдауна в рамках борьбы с коронавирусом.