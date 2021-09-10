За неделю клещи покусали более 860 жителей Петербурга и Ленобласти

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

За прошлую неделю жертвами укусов клещей стал 861 житель Петербурга и Ленобласти. В числе таких граждан 128 детей. Из них 128 — дети.

Так, с 30 августа по 5 сентября клещи атаковали людей в черте города 113 раз. Чаще всего петербуржцев кусали в Куроротном, Приморском, Выборгском и Красносельском районах — 19, 7, 7 и 6 соответственно.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, за указанный период на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита были исследованы 1 257 клещей, среди которых положительными оказались 22.

Специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одной из самых простых форм клещевого энцефалита является лихорадочная.