У «Гражданского проспекта» сбили велосипедиста, на месте реанимация

У станции метро «Гражданский проспект» произошло ДТП с участием велосипедиста. На месте работают медики.
Дорожный инцидент случился в пятницу, 10 сентября. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Водитель сбил велосипедиста», — написал автор записи.
На кадрах видно, что двухколесный транспорт брошен на проезжей части. К месту происшествия прибыла машина реанимации.
Информация о состоянии водителей не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга сбил велосипедиста при повороте с улицы Добрушской на Пограничника Гарькавого.