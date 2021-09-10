У «Гражданского проспекта» сбили велосипедиста, на месте реанимация

Место ДТП у "Гражданского проспекта". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП у "Гражданского проспекта". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

У станции метро «Гражданский проспект» произошло ДТП с участием велосипедиста. На месте работают медики.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 10 сентября. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель сбил велосипедиста», — написал автор записи.

На кадрах видно, что двухколесный транспорт брошен на проезжей части. К месту происшествия прибыла машина реанимации.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга сбил велосипедиста при повороте с улицы Добрушской на Пограничника Гарькавого.