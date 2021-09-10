В Египте акула откусила руку мужчине: рядом плавали туристы

Мужчина встретил хищника недалеко от туристической деревни.

Житель Египта остался без руки после встречи с акулой. Об этом сегодня, 10 сентября, пишет газета Youm7.

Известно, что инцидент произошел недалеко от туристической деревни. Мужчина плавал в Средиземном море, когда на него напала акула. Непонятно, что стало причиной агрессивного поведения хищника – обычно они не реагируют на людей.

Пострадавший смог добраться до берега и обратиться за помощью к врачам. Сейчас он с рваной раной находится в больнице города аль-Аламейн. Пляж пришлось закрыть – там проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые впервые определили масштабы мегалодона: древняя акула была размером с автобус.