В Египте акула откусила руку мужчине: рядом плавали туристы

В Египте акула откусила руку мужчине: рядом плавали туристы
Акула откусила мужчине руку. Фото: pixabay.com

Мужчина встретил хищника недалеко от туристической деревни.

Житель Египта остался без руки после встречи с акулой. Об этом сегодня, 10 сентября, пишет газета Youm7.

Известно, что инцидент произошел недалеко от туристической деревни. Мужчина плавал в Средиземном море, когда на него напала акула. Непонятно, что стало причиной агрессивного поведения хищника – обычно они не реагируют на людей.

Пострадавший смог добраться до берега и обратиться за помощью к врачам. Сейчас он с рваной раной находится в больнице города аль-Аламейн. Пляж пришлось закрыть – там проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые впервые определили масштабы мегалодона: древняя акула была размером с автобус.

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В Египте акула откусила руку мужчине: рядом плавали туристы