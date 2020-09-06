Ученые впервые определили масштабы мегалодона: древняя акула была размером с автобус

Новые исследования помогли специалистам не только определить длину гигантского доисторического млекопитающего, но и размеры частей его тела.

Раньше для сравнения ученые в основном прибегали к примеру большой белой акулы, но сейчас к ним прибавили пять современных акул отряда ламнообразных, поставив под сомнение схожесть древней акулы с белой. Пока что мегалодон известен исследователям исключительно по найденным окаменелым зубам гигантского животного.

Благодаря серии экспериментов, ученые установили, что взрослая особь мегалодона достигала 16 метров в длину, имела голову размером 4,65 метров, хвост — длиной около 3,85 метров, и двухметровый спинной плавник высотой 1,62 метра. Кроме того, форма плавника, считают эксперты, позволяла мегалодону совершать резкие движения, чтобы поймать жертву, и длительное время плавать под водой.

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