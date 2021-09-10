Главу радио «Эрмитаж» признали банкротом

Радио может прекратить свое существование в связи с финансовыми трудностями.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 сентября признал банкротом Татьяну Бажанову, являющуюся генеральным директором ЗАО «Радиокампания «Культура». Ей же принадлежит радио «Эрмитаж». Об этом сообщается в электронной картотеке арбитражных дел.

В связи с этим радио, которое совсем недавно собирало деньги на продолжение работы, может прекратить свое существование. Напоминаем, что претензии к Бажановой были у Агентства по страхованию вкладов, которое требовало выплатить 44,5 миллиона рублей. У бизнеследи не нашлось такой суммы.

Напоминаем, что в ходе сборов пожертвований на радио «Эрмитаж» горожане перевели около 3,9 миллионов рублей из 15 необходимых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец просит суд разрешить ему погасить долг радиостанции «Эрмитаж».