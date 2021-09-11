Шнуров, рассказывая о хобби, впервые упомянул маленького сына

Шнуров, рассказывая о хобби, впервые упомянул маленького сына
Музыкант Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/shnurovs

Ребенка артисту родила его возлюбленная Ольга Абрамова.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о маленьком сыне, которому ему родила возлюбленная Ольга Абрамова. Об этом 10 сентября пишет «Комсомольская правда».

Рассуждая о планах на день, Шнуров отметил, что у него слишком много дел. Его дома ждут три кошки, собака, щегол и ребенок.

«Пришел, одних покормил — уже другие жрать хотят. Та обоссалась, этот обосрался… Какие мне хобби, блин?»

— спросил артист.

Шнуров считает, что стал семейным человеком из-за старения. До этого он считал счастьем увидеть любую симпатичную девушку в гримерке. Сейчас ему нравится приходить домой и находиться среди любимых людей.

Напоминаем, что у Шнурова всего трое детей: дочь Серафима от первой жены и сын Аполлон от второй жены. Сейчас он воспитывает третьего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шац вспомнил, как Шнуров снял трусы при детях.

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