Шац вспомнил, как Шнуров снял трусы при детях

Шац вспомнил, как Шнуров снял трусы при детях
Музыкант Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/shnurovs

Артист отметил, что уже не удивляется странным выходкам музыканта.

Михаил Шац в YouTube-проекте Данилы Поперечного «Без души» рассказал о том, как музыкант Сергей Шнуров снял трусы перед его тремя детьми.

Артист вспоминает, что инцидент произошел несколько лет назад. Тогда Шац вместе с супругой снимали шоу в Санкт-Петербурге и решили побывать у Шнурова. Когда пара с тремя детьми подошла к месту встречи, они заметили музыканта, стоящего на балконе без трусов. Он продемонстрировал Шацу и его родны голый зад.

«Мы же относимся к человеку в моменте, вдруг он изменится? Шнуров явно не супергерой, может, и был, но потерял магическую силу. Дорога назад все равно есть, нельзя крест ставить»,

— считает Шац, привыкший к различным выходкам коллеги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров отказывается выплачивать экс-солистке «Ленинграда» 19 млн рублей.

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