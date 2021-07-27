Шнуров отказывается выплачивать экс-солистке «Ленинграда» 19 млн рублей

Представители Шнурова в документах указали, что Вокс якобы за 1000 рублей отказалась от всех прав в пользу музыканта. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Представители Шнурова в документах указали, что Вокс якобы за 1000 рублей отказалась от всех прав в пользу музыканта. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Музыкант Сергей Шнуров отказывается выплачивать компенсацию экс-солистке «Ленинграда» Алисе Вокс, которая обратилась в суд с иском о нарушении авторских прав.

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на адвоката солистки Романа Лалаяна, Вокс через суд потребовала от Шнурова выплатить компенсацию в размере 19 млн рублей за нарушение авторских прав. Выплату она хочет получить за песню «Экспонат» и 38 других.

Адвокат заявил, что перед подачей иска они полтора месяца вели переговоры, но они не дали результатов. Изначально Лалаян хотел решить проблему без судебного процесса и направил Шнурову и связанному с ним организациям письма. Во всех ответах защита получила отказы и несогласие с позицией певицы.

Представители Шнурова в документах указали, что Вокс якобы за 1000 рублей отказалась от всех прав в пользу музыканта. Это произошло за две недели до ее ухода из группировки. Однако Вокс утверждает, что никаких бумаг не подписывала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка подала в суд на Шнурова за маты в песне группы «Ленинград».