Петербурженка подала в суд на Шнурова за маты в песне «В Питере — пить»

В Петербурге местная жительница будет судиться с музыкантом Сергеем Шнуровым и социальной сетью «ВКонтакте». Она подала иск о защите прав потребителя.

Петербурженка рассказала, что 8 июня слушала в соцсети песню «В Питере — пить», которую исполняет группа «Ленинград». Она указала, что в песне есть два мата. Один их них употребляется четыре раза, а второй — один.

По словам женщины, Шнуров произвел некачественную песню, а «ВКонтакте» предоставила этот контент. Так они нарушили закон «О защите прав потребителей», уверена истец.

Истец отметила, что в русском языке не должно быть слов и выражений, не соответствующих нормам современного литературного языка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Она просит суд взыскать с музыканта и соцсети 1000 рублей морального вреда. Смольнинский районный суд зарегистрировал иск, но к производству пока не принял.

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