Главред Wonderzine прокомментировала намерение Манижи подать в суд из-за клеветы

В материале издания говорилось о том, что исполнительницу продвигают «высокие покровители».

Главный редактор портала Wonderzine Юлия Таратута прокомментировала намерение певицы Манижи подать в суд на издание из-за клеветы. Об этом пишет РИА Новости.

Журналистка отметила, что не могла связаться с певицей, так как ее контактами якобы «заведовал» Первый канал. Таратута убеждена, что невозможно не заметить контакт Манижи и федерального канала – сотрудничество кажется ей более чем очевидным.

«Текст на Telegram-канале, на который я ссылаюсь, висит, по-моему, там уже около двух месяцев, но он как-то не смущал певицу, а смутила только наша публикация»,

— заявила главред.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манижа планирует подать в суд на СМИ за клевету. Она заявила, что СМИ по какой-то причине ссылалось на телеграм-каналы, которым едва ли можно верить, вместо того, чтобы связаться с ней.