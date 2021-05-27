Манижа планирует подать в суд на СМИ за клевету

В одном из изданий говорилось, что артистка попала на конкурс благодаря «высоким покровителям».

Певица Манижа, представившая Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году, заявила, что подаст в суд на СМИ из-за клеветы. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Она заверила, что подаст иск о защите чести и достоинства на журнал Wonderzine, опубликовавший статью «Почему выступление Манижи на Евровидении не радует». Артистка отметила, что автор материала с уверенностью написал, что у нее были «высокие покровители» в Кремле, благодаря которым она добилась таких успехов.

Манижа заявила, что СМИ по какой-то причине ссылался на телеграм-каналы, которым едва ли можно верить, вместо того, чтобы связаться с ней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манижа заверила, что к ней хорошо отнеслись иностранцы на «Евровидении».