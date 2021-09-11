Пушков: США, что они не имеют никакого отношения к «Северному потоку — 2»

Пушков: США, что они не имеют никакого отношения к «Северному потоку — 2»
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США снова выражают недовольство из-за проекта «Северный поток-2» и намерены ему противодействовать.

Он отметил, что Соединенные Штаты не имеют к проекту никакого отношения и не может решать, плоха эта сделка или нет.

«После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя», — написал у себя в Telegram-канале.

Напомним, возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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