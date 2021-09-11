Под Выборгом ребенок выпил яд от тараканов и попал в больницу

В Выборгском районе Ленобласти пятилетний ребенок выпил жидкость от тараканов. Малыша госпитализировали.

Инцидент произошел вечером 9 сентября в поселке Лесогорский. Малыш по недосмотру тети выпил яд, который находился в бутылке из-под чая.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мальчика доставили в больницу с отравлением в тяжелом состоянии.

Его отец — рабочий, мать нигде не работает. На учете семья не состоит. Случаем заинтересовались следователи, организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга несовершеннолетний отравился лекарственными препаратами.