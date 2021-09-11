Ассоциация «Рекламный Совет», НП «Центр коммуникативных технологий» и Ассоциация развития digital-агентств объединили усилия для цивилизованного развития интернет-рекламы

10 сентября 2021 года в гостинице «Corinthia hotel St. Petersburg» во время проведения форума «Baltic weekend» Саморегулируемая организация «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» (СРО «АМИ «РС»), некоммерческое партнёрство «Центр коммуникативных технологий» (НП «ЦКТ») и Ассоциация развития digital-агентств (ARDA) подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта по продвижению в Российской Федерации международных стандартов рекламного саморегулирования и развития первого органа саморегулирования маркетинговой индустрии России.

Подписи под документом поставили председатель правления СРО «АМИ «РС» Сергей Пилатов, и.о. директора НП «ЦКТ» Алексей Дементьев и президент ARDA Дмитрий Фролов.

Предмет соглашения – установление партнёрских отношений и развитие долгосрочного, эффективного сотрудничества в сфере развития рекламы и маркетинговых коммуникаций в части интернета и интерактивных технологий, по созданию полноценных условий для продвижения и внедрения на рынке digital в России в целом и в регионах цивилизованных мировых рекламных стандартов.

В соглашении отмечаются готовность ARDA участвовать в процессе развития рекламного саморегулирования и намерение содействовать развитию органа рекламного саморегулирования, присоединившись к работе СРО «АМИ «РС», в том числе установив деловые и эффективные контакты между членами управления ARDA с органами управления НП «ЦКТ» и Ассоциации «Рекламный Совет».

Взаимодействие участников соглашения планируется осуществлять посредством участия в разработке, согласовании и внедрении отраслевых стандартов ведения деятельности в сфере digital-рекламы и общественного контроля за исполнением данных стандартов, как и норм ФЗ «О рекламе» и международных стандартов рекламы и маркетинговых коммуникаций. Особо подчёркивается, что СРО «АМИ «РС», НП «ЦКТ» и ARDA будут стараться повышать стандарты качества работы малых и средних digital-агентств и способствовать развитию рынка и технологий работы. Для этого, помимо прочего, предполагается активное вовлечение в деятельность Ассоциации «Рекламный Совет» организаций – членов ARDA: digital-агентств, web-студий, интернет-изданий, являющихся добросовестными рекламопроизводителями и рескламораспространителями, а также их включение в реестр членов СРО посредством взаимодействия с НП «ЦКТ» как с коллективным членом СРО «АМИ «РС».

В рамках подписанного соглашения планируется обмен информацией, проведение консультаций по вопросам, относящимся к деятельности сторон и представляющим взаимный интерес, организация регулярных онлайн- и офлайн-мероприятий для участников рынка, создание и обеспечение деятельности совместных комиссий, комитетов, рабочих групп и многое другое. В качестве координатора исполнения соглашения выступит СРО «АМИ «РС».

Справка

ЦКТ был создан ещё в 2002 году для организации работы по установке в салонах пассажирского автотранспорта так называемой бегущей строки. На протяжении своей деятельности центр реализовывал различные социальные и культурные проекты.

В прошлом году было организовано некоммерческое партнёрство «ЦКТ», объединившее ряд интернет-изданий, так называемых новых медиа. Среди них – Агентство бизнес-новостей, «Пассажир ТВ», агентства «Северо-Вест» и «Балт-фото», НП «Северная Пальмира» и другие. Своей основной задачей партнёрство ставит объединение интернет-изданий и агентств, работающих с новыми и/или нетрадиционными рекламными носителями, формирование единой повестки защиты интересов, в том числе при работе с государственными органами, совместное участие в социальных и социокультурных программах. В конце 2020 года НП «ЦКТ» было принято в члены СРО «АМИ «РС».

Возглавляет НП «ЦКТ» Алексей Дементьев, ныне директор дирекции интернет-вещания «Телеканала «Санкт-Петербург», совладелец и генеральный директор «Агентства Бизнес Новостей». До этого он был главным редактором газеты «Петербургский дневник» – самой многотиражной в городе, заместителем председателя городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Алексей Дементьев – член Общественного совета по рекламе Санкт-Петербурга – представительства СРО Ассоциация «Рекламный совет».

ARDA представляет собой федеральное некоммерческое объединение digital-агентств, web-продакшнов, креативных и дизайн-студий. В настоящий момент в него входят свыше 160 агентств из более чем 20 городов России.

Внутренний вектор деятельности ARDA – это создание независимой площадки для обмена опытом и экспертизой между руководителями digital-агентств, экспертами и другими участниками digital-индустрии. Проводятся регулярные онлайн- и офлайн digital-конференции, заседания рабочих групп по созданию отраслевых стандартов, действуют региональные представительства и клубы и многое другое.

Внешний контур деятельности ассоциации направлен на повышение уровня зрелости и прозрачности digital-индустрии для всех участников: самой индустрии, государства, бизнеса и общества. Он включает в себя разработку стандартов качества оказания digital-услуг, формирование профессиональных и образовательных стандартов, представительство интересов digital-индустрии в коммуникационной отрасли, сотрудничество с отраслевыми ассоциациями и общественными организациями коммуникационной отрасли.

Президент ARDA – Дмитрий Фролов, управляющий партнёр в digital-агентстве Webolution, член Совета коммуникационной индустрии при Общественной палате Российской Федерации, председатель Комитета по разработке профессиональных стандартов коммуникационной индустрии в рамках совета при Общественной палате РФ. Имеет большой опыт работы в роли практика и руководителя агентства в сфере интернет-маркетинга, активно занимается образовательной деятельностью, являясь среди прочего сертифицированным экспертом «Яндекса» по обучению, автором и преподавателем ряда курсов, членом жюри нескольких престижных международных фестивалей маркетинга и рекламы.

Первый в России орган рекламного саморегулирования «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» начал свою работу в 2018 году. Он был создан с целью развития процессов рекламного саморегулирования в России, что было предусмотрено Меморандумом «О разработке «дорожной карты» по созданию и организации деятельности органа рекламного саморегулирования в России и утверждению пилотного субъекта по развитию деятельности СРО», подписанного 28 сентября 2017 года Федеральной антимонопольной службой России, правительством Санкт-Петербурга и Европейским альянсом по рекламным стандартам (EASA). В апреле 2019 года СРО «АМИ «РС» стала членом-наблюдателем EASA. В настоящее время объединяет около 100 компаний и агентств, а также профессиональных ассоциаций.

Возглавляет СРО «АМИ «РС» правление, его председатель – Сергей Пилатов, имеющий более чем 30-летний опыт работы в рекламной сфере, академик Российской академии рекламы, член Общественного совета при Федеральной антимонопольной службе России.