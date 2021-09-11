Ученые перечислили самые полезные каши на завтрак

Работники Гарвардской медицинской школы рассказали о самых полезных кашах для завтрака.

В топе гречневая, льняная и овсяная каши. Так, льняная защищает от воспалений и тромбов из-за содержания альфа-линоленовой кислоты. Эта каша также полезна для тех, у кого высокое давление. Об этом сообщает «Профиль».

Гречневая каша способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний за счет рутина. Также в ней много железа. Овсяная каша, как отмечают ученые, снижает уровень холестерина в организме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала апреля месяца гречка стала дороже в Российской Федерации на 2,2%. Так, крупа только за неделю стала дороже примерно на 0,6%. Помимо это, уже с начала 2021 года гречка выросла в цене на 4,4%.В Министерстве сельского хозяйства России сказали, что того количества круп, которое производится, достаточно.