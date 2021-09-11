Дания первой в Европе отменила все коронавирусные ограничения

Так по всей Дании больше не не потребуют пропуск для входа в кафе, спортзалы и клубы. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Так по всей Дании больше не не потребуют пропуск для входа в кафе, спортзалы и клубы. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Дания стала первой страной Европы, которая полностью отменила антикоронавирусные меры. Накануне истек срок действия положения, которое определяет ковид как опасную болезнь.

Вместе с окончанием действия этого положения перестал действовать документ о постепенном снятии ограничений, согласно которому соблюдение всех ограничительных мер в государстве должны были отменить первого октября. Об этом сообщает Politico.

Так по всей Дании больше не не потребуют пропуск для входа в кафе, спортзалы и клубы, детей при контакте с зараженным ковидом больше не будут сразу отправлять домой. Карантин будет действовать только для больных вирусом. Здоровые датчане смогут вернуться в офисы, а дети — в школы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в столице Франции проходят митинги против мер по борьбе с ковидом.