На следующей неделе в Петербурге ожидается похолодание

Тепло постепенно уходит из Петербурга.

Первый день новой недели будет умеренно тёплым. Температура воздуха в понедельник, 13 сентября, составит +15…+17 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Завтра в городе ожидаются сильный ветер и дожди. Выпадет до 10-15 мм, или почти до четверти от месячной нормы сентября.

Во вторник и среду похолодание усилится, температура опустится до +10…+12 градусов, а дожди станут небольшими и пройдут лишь местами.

В четверг и пятницу вероятность дождей будет невелика, и даже выглянет солнце, а столбики термометров покажут +11…+13 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.