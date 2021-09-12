Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре в понедельник

Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре в понедельник
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий.

Погода испортится в понедельник, 13 сентября. Как сообщили в пресс-службы ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в первый день рабочей недели ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температура воздуха в понедельник, 13 сентября, составит +15…+17 градусов. Ожидаются сильный ветер и дожди.

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