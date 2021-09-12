СКА в гостях сыграет с «Торпедо»

Начало матча – в 17:00 по московскому времени. Фото: ХК СКА

Начало матча – в 17:00 по московскому времени. Фото: ХК СКА

Петербургский СКА в воскресенье, 12 сентября, сыграет с нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». Начало матча – в 17:00 по московскому времени. Армейцы одержали три победы и потерпела три поражения в текущем розыгрыше КХЛ. В последней встрече СКА уступил «Автомобилисту» со счётом 2:4. Матч прошел в Ледовом.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» находится на шестой строчке, имея в своем активе четыре очка. СКА занимает четвертое место на Западе с шестью очками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.