СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии

В третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА обыграл столичное «Динамо» в овертайме.

Игра состоялась в понедельник, 22 марта, на льду «ВТБ Арены» в Москве. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

Счет в серии стал 2:1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 24 марта в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в предыдущем матче СКА и «Динамо» единственную шайбу смог забросить нападающий петербургской команды Кирилл Марченко на 58-й минуте.