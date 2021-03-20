СКА обыграл «Динамо», сравняв счет в серии плей-офф Кубка Гагарина

СКА обыграл &#171;Динамо&#187;, сравняв счет в серии плей-офф Кубка Гагарина
Кирилл Марченко смог забросить шайбу в ворота соперника. Фото: ХК СКА

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу петербургской команды.

В Ледовом дворце сегодня, 20 марта, состоялась встреча СКА и московского «Динамо». Матч прошел в рамках плей-офф Кубка Гагарина, и завершился победой петербургской команды со счетом 1:0.

Единственную шайбу смог забросить нападающий СКА Кирилл Марченко на 58-й минуте. Благодаря ему клуб победил и смог сравнять счет в серии.

«Не всегда один гол за игру приносит победу. Большое спасибо вратарю и нашим защитникам, которые отлично отработали. Заслуга всей команды»,

– отметил Марченко.

Напоминаем, что в следующий раз хоккеисты СКА выйдут на лед 22 марта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА проиграл «Динамо» со счетом 1:4. Петербургской команде не удалось отыграться, хоть и была забита одна шайба.

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