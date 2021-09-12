В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве на Торфяной дороге

Подозреваемого задержали - он мог убить в ходе ссоры. Фото: pixabay.com

Подозреваемого задержали - он мог убить в ходе ссоры. Фото: pixabay.com

В преступлении может быть виноват 25-летний охранник.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 сентября, задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины. Им оказался 25-летний охранник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

О том, что пропала 51-летняя управляющая магазином, стало известно 6 сентября. На ее поиски отправились волонтеры «Лиза Алерт», но найти женщину живой было не суждено. Ее труп спрятали в кустах недалеко от ее дома. На теле обнаружили множество ножевых ранений. Также на месте преступления нашли одежду и сумку. Предполагаемого убийцу вычислили благодаря камерам наблюдения.

По предварительным данным, охранник городской больницы и женщина по непонятной причине поссорились. Слов мужчине показалось мало, и он схватился за нож. Обстоятельства инцидента выясняются.

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