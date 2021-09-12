На Маршала Блюхера в аварии с троллейбусом пострадал человек

В аварии пострадал как минимум один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадал как минимум один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место инцидента приехала карета скорой помощи.

В Калининском районе сегодня вечером, 12 сентября, произошла авария, в результате которой пострадал человек. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Лабораторного. По предварительным данным, водитель легковушку ехал слишком быстро и врезался в троллейбус. На место происшествия приезжала карета скорой помощи – кажется, водителю автомобиля потребовалась госпитализация, так как на снимках запечатлены носилки.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сертолово пассажир питбайка ударился о заднее стекло легковушки. В результате аварии пострадали два человека.