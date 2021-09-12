В Сертолово пассажир питбайка ударился о заднее стекло легковушки

В результате аварии пострадали два человека.

Во Всеволожском районе сегодня, 12 сентября, произошла авария с участием питбайка. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает 47news.

Авария произошла на улице Молодцова в Сертолово. Там по непонятной причине питбайк врезался в легковой автомобиль, после чего пассажир вылетел со своего места и ударился о заднее стекло машины. На мужчине в этот момент не было шлема. Известно также, что травмы получил водитель питбайка. Легковушка тем временем выглядит крайне помято.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с легковушками собрало пробку на переезде в Пушкине. На опубликованных кадрах видно, что в ходе столкновения никто не пострадал, однако транспортные средства затруднили проезд на участке. Автомобилисты, вероятнее всего, ждут сотрудников дорожной полиции.