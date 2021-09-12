На Просвещения нашли тело девушки с пакетом на голове и шее

Квартиру, в которой был обнаружен труп, арендовали всего на сутки.

На проспекте Просвещения 11 сентября обнаружили труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шее. Как стало известно Gazeta.SPb, потерпевшая сняла квартиру всего лишь на сутки с 9 по 10 сентября. О том, что она перестала выходить на связь, забеспокоились ее знакомые. Бездыханное тело обнаружил бывший муж собственницы жилья, который приехал проверить помещение.

Мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что погибшая не была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, у нее есть прописка в Ростовской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что изрезанное тело женщины обнаружили рядом с Серафимовским кладбищем. Личность погибшей установлена, ей оказалась 51-летняя управляющая магазином, проживающая в указанном доме. Труп направили в морг.