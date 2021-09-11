Изрезанное тело женщины обнаружили рядом с Серафимовским кладбищем

Изрезанное тело женщины обнаружили рядом с Серафимовским кладбищем
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

В Приморском районе нашли изувеченное тело 51-летней женщины.

О пугающей находке стало известно в пятницу, 10 сентября. Тело нашли около 22:14 возле дома №15 по Торфяной дороге рядом с Серафимовским кладбищем. Имелись ножевые ранения тела и шеи.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, личность погибшей установлена, ей оказалась 51-летняя управляющая магазином, проживающая в указанном доме. Труп направили в морг.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подвале на Лиговском проспекте нашли труп в мешке.

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