В подвале на Лиговском нашли труп в мешке

В подвале на Лиговском нашли труп в мешке
Труп был направлен в морг для установления причин смерти. Фото: Pixabay.com

Во Фрунзенском районе обнаружили труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 8 сентября в 12:58 в полицию сообщили о том, что в подвале дома 200 по Лиговскому проспекте лежит труп.

На место прибыла полиция. В подвале дома 200 по Лиговскому проспекту в строительном мешке обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, предположительно женщины, возраст и пол определить не представляется возможным.

Останки направлены в морг для установление причин смерти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе обнаружили два гниющих трупа. Тела пролежали в квартире около недели. Страшную находку сделала сестра погибшей женщины.

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