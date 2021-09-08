На Рябовском обнаружили гнилые трупы супружеской пары

На Рябовском обнаружили гнилые трупы супружеской пары
Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента. Фото: pixabay

По предварительным данным, тела пролежали взаперти около недели.

В Красногвардейском районе обнаружили два гниющих трупа. Как стало известно Gazeta.SPb, тела пролежали в квартире около недели.

Страшную находку сделала сестра погибшей женщины. Она увидела бездыханные тела на Рябовском шоссе. На них — множественные колото-резанные раны. Вполне возможно, что неизвестный пробрался в квартиру к паре и убил их. В квартире не нашли несколько гаджетов, в том числе телефон.

Отмечается, что в последний раз мужчину и женщину видели живыми в конце августа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге задержали пьяного мужчину за стрельбу. По данному факту проводится проверка.

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