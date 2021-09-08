В Выборге задержали пьяного мужчину за стрельбу

В Выборге задержали пьяного мужчину за стрельбу
По данному факту проводится проверка. Фото: pixabay.com

В Выборге сотрудники полиции задержали пьяного мужчину за устроенную накануне стрельбу в Ленинградской области.

В полицию поступило сообщение от женщины, проживающей в поселке имени Калинина о том, что из соседнего дома стреляет мужчина. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции. На месте было установлено, что указанный мужчина стреляет из окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома 34 по Сайменскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поднявшись в квартиру, сотрудники полиции задержали злоумышленника. В дальнейшем полицейские установили, что в этот день 41-летний уроженец города Выборг, выпивая дома со своим 38-летним приятелем, решил пострелять из ружья.

В квартире находилась жена злоумышленника и его 8-летний сын. В результате стрельбы никто не пострадал. Установлено, что злоумышленник стрелял из зарегистрированного на него охотничьего гладкоствольного ружья.

По данному факту проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец выстрелил в соседа, сделавшего замечание из-за ночного шума.

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