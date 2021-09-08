Петербуржец выстрелил в соседа, сделавшего замечание из-за ночного шума

Петербуржец выстрелил в соседа, сделавшего замечание из-за ночного шума
Инцидент произошел в доме на Ленинском проспекте. Фото: скриншот Google Maps

В Кировском районе Петербурга прогремела стрельба. Огонь открыл местный житель в ответ на замечание соседа.

Инцидент произошел во вторник, 7 сентября, в доме №117 на Ленинском проспекте. Около двух часов ночи в отдел полиции обратился житель дома, гражданин республики Молдавия. Он рассказал, что позвонил в соседскую дверь, чтобы сделать замечание из-за сильного шума. Дверь ему открыл мужчина с пистолетом, а после совершил выстрел.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские задержали буйного соседа. С места происшествия изъяли травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело. Стрелку назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге незнакомец выстрелил в прохожего из травмата.

новости СПб полиция стрельба


 

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