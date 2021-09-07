В Петербурге незнакомец выстрелил в прохожего из травмата

Полиция Красносельского района задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, от 39-летнего мужчины поступило сообщение о том, что накануне в Петербурге у д. 8 по ул. Адмирала Трибуца неизвестный мужчина выстрелил в него из предмета, похожего на пистолет.

Выяснилось, что 44-летний мужчина из хулиганских побуждений выстрелил из травматического пистолета в мужчину, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший мужчина попал в больницу с травмой живота.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о разбойном нападении на офис компании «Деньга». Накануне около 11:25 неизвестный мужчина вошел в помещение офиса микрофинансовой компании «Деньга», где угрожая заявительнице предметом похожим на нож, потребовал передать ему деньги.