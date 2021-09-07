В Петербурге мужчина с пистолетом ограбил микрофинансовую компанию

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о разбойном нападении на офис компании «Деньга» (ул. Одоевского д. 33).

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, накануне около 11:25 неизвестный мужчина вошел в помещение офиса микрофинансовой компании «Деньга», где угрожая заявительнице предметом похожим на нож, потребовал передать ему деньги. Работница передала ему четыре тысячи рублей. Получив деньги, злоумышленник с места происшествия скрылся.

Сейчас полиция разыскивает хулигана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отдел полиции обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что в Сестрорецке на Гагаринской улице у дома 77 сделала мужчине замечание о нарушении правил парковки. Однако реакция гражданина была не совсем нормальная — водитель «БМВ» открыл стрельбу в сторону заявительницы.