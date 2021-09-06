В Сестрорецке в женщину стрелял водитель «БМВ» за замечание

Молодой человек на "БМВ" в ходе конфликта в Сестрорецке достал пневмат. Фото: Pixabay

Молодой человек на "БМВ" в ходе конфликта в Сестрорецке достал пневмат. Фото: Pixabay

В Курортном районе Петербурга после замечания женщины водитель «БМВ» открыл стрельбу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 сентября, днем, в отдел полиции обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что в Сестрорецке на Гагаринской улице у дома 77 сделала мужчине замечание о нарушении правил парковки. Однако реакция гражданина была не совсем нормальная — водитель «БМВ» открыл стрельбу в сторону заявительницы.

Вскоре прибыла полиция. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек, работающий курьером.

У парня случился словесный конфликт с женщиной, в финале которого водитель достал пневматический пистолет и открыл стрельбу.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец выстрелил в лицо соседке.