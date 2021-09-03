Петербуржец выстрелил в лицо соседке

В Невском районе Петербурга задержала мужчину, который выстрелил в свою соседку. Инцидент произошел в ночь 3 сентября.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в больницу госпитализировали 19-летнюю девушку с огнестрельным ранением в области лица, состоянии средней тяжести.

По предварительной информации, в доме на Октябрьской набережной 21-летний молодой человек поспорил со своей соседкой по поводу уборки квартиры, потом вышел в коридор и взял принадлежащей третьему лицу пистолет «Оса», который лежал в открытом доступе и выстрелил девушке в лицо, после чего вызвал полицию и скорую помощь. Стрелявший мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. День знаний полицейские задержали троих хулиганов, которые устроили стрельбу в салоне автобуса, отказываясь оплачивать проезд. Нарушителям, которым от 17 до 20 лет, грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.