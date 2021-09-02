В Петербурге подростки-безбилетники открыли стрельбу в салоне автобуса

Несколько дней назад, 28 августа, в салоне автобуса в районе проспекта Энтузиастов и Индустриального проспекта произошел конфликт, который закончился стрельбой. О происшествии рассказала 50-летняя кондуктор.

Женщина обратилась в полицию Красногвардейского района и пожаловалась на агрессивных безбилетников, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Она находилась на рейсе в тот момент, когда в салон зашли четыре молодых человека. Парни отказались оплачивать проезд и вступили в перепалку с кондуктором.

На сторону работницы транспорта встали и другие пассажиры, так что хулиганам в итоге пришлось выйти на улицу. Однако они тут же попытались вновь влезть в автобус, и тогда кондуктор преградила им путь. Недолго думая, один из дебоширов достал газовый пистолет и открыл стрельбу, после чего вся компания скрылась в неизвестном направлении.

Молодых людей разыскивали несколько дней, но в итоге трое оказались в отделении полиции — нарушителям от 17 до 20 лет. Выяснилось, что двое уже привлекались к административной ответственности за хулиганство и даже имеют судимость за кражу. Самый младший взял ответственность за стрельбу на себя. Он рассказал, что испугался наказания и выбросил оружие, но предложил показать, куда. Пистолет нашли именно там, где его оставил малолетний нарушитель.

Теперь в отношении всех троих составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Четвертого участника конфликта по-прежнему разыскивают.

Напомним, что недавно в Выборге задержали мужчину, который, находясь в клубе, открыл стрельбу по двум девушкам-сестрам. Что стало причиной такого поступка, неизвестно, но владельцу оружия тоже придется ответить по статье «Мелкое хулиганство».