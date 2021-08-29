Открывшего стрельбу по сестрам у клуба в Выборге задержали

Открывшего стрельбу по сестрам у клуба в Выборге задержали
Злоумышленника задержали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полиция Выборгского района Ленобласти задержала мужчину, который у клуба выстрелил в сторону двух сестер.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент со стрельбой произошел накануне в 7:42 утра на улице Кривоносова, 13 в Выборге. 25-летняя пострадавшая вызвала полицию и сообщила, что неизвестный выстрелил в ее сторону и сторону ее сестры. Они стояли у клуба.

Быстро прибывшая полиция задержала стрелка «по горячим следам». Им оказался ранее судимый 31-летний местный мужчина. У него отобрали травматический пистолет.

На задержанного составили административный протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный устроил стрельбу по жилому дому в поселке Торики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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