Неизвестный устроил стрельбу по жилому дому в поселке Торики

Неизвестный устроил стрельбу по жилому дому в поселке Торики
Стрельба прогремела на улице Связи. Фото: скриншот Google Maps

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника, который стрелял по соседскому дому в поселке Торики Красносельского района.

В субботу, 28 августа, в отдел полиции обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что у дома №16 на улице Связи прогремела стрельба.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу, прибывшие полицейские выяснили, что неизвестный после конфликта произвел два выстрела из неустановленного оружия в сторону дома заявительницы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверо открыли огонь в автобусе по пассажирам и кондуктору в Петербурге.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти полиция торики


 

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