Четверо открыли огонь в автобусе по пассажирам и кондуктору в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые утроили конфликт в автобусе с пассажирами и кондуктором.

Инцидент произошел в субботу, 28 августа, на перекрестке проспекта Передовиков и проспекта Энтузиастов. В отдел полиции поступило сообщение о том, что коло 8 утра четверо неизвестных, вооруженных газовым пистолетом «Добрыня», в автобусе повздорили с 50-летним кондуктором и пассажирами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие правоохранители задержали троих подозреваемых, еще один участник конфликта успел сбежать.

В отношении задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский кондуктор подрался с пассажиром из-за оплаты проезда ребенку.