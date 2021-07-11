Петербургский кондуктор подрался с пассажиром из-за оплаты проезда ребенку

В Петербурге кондуктор автобуса подрался с пассажиром. Вся эта сцена сопровождалось детскими криками.

О конфликте очевидцы рассказали в группе «Питер Решает» в социальной сети «ВКонтакте». Ссора завязалась из-за того, что кондуктор не принял у девочки к оплате карту школьника. Сотрудник требовал только наличные. Их у ребенка не оказалось. На помощь девочке поспешил другой пассажир. Он применил в споре свой аргумент – кулаки.

Драка попала на видео. Судя по всему, кондуктора и мужчину пришлось разнимать другим пассажирам.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в июне в СИЗО отправили петербуржца, который угрожал кондуктору троллейбуса ножом. Инцидент произошел на проспекте Славы. Из транспорта хулигана выводили сотрудники Росгвардии. По факту было возбуждено уголовное дело.