Неделя в Петербурге начнется с дождей и сильного ветра

Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет циклон под названием «Кийан». Поэтому в городе будет облачно и дождливо.

Кроме того, поднимется сильный ветер. Он будет юго-западным, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

Градусники петербуржцев днем покажут +15…+17°, а в Ленинградской области +14…+19°. Также атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре в понедельник. В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте.