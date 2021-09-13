Неделя в Петербурге начнется с дождей и сильного ветра

Неделя в Петербурге начнется с дождей и сильного ветра
В Петербурге в понедельник дождь и сильный ветер. Фото: Baltphoto
В понедельник, 6 сентября, погоду в Петербурге может испортить «Кийан». Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет циклон под названием «Кийан». Поэтому в городе будет облачно и дождливо.

Кроме того, поднимется сильный ветер. Он будет юго-западным, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

Градусники петербуржцев днем покажут +15…+17°, а в Ленинградской области +14…+19°. Также атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре в понедельник. В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте.

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