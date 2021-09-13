Кулаки, палка, цепь и голод: мать двоих детей на Энергетиков арестована

Кулаки, палка, цепь и голод: мать двоих детей на Энергетиков арестована
Мать, истязающую своих детей на проспекте Энергетиков, арестовали. Фото: pixabay.com

В Петербурге арестовали женщину, которая могла издеваться над собственными малолетними детьми.

Об этом сообщает Главное Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу 13 сентября.

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины по статье «Истязание в отношении двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».

Фигуранта дела задержали, а затем избрали меру пресечения. Женщину решили заключить под стражу.

Следствие считает, что подозреваемая в квартире на проспекте Энергетиков «воспитывала» своих детей совсем не гуманным методом.

Женщина систематически применяла насилие к своим малолетним сыну и дочери 2013 и 2015 года рождения. Малышей она била деревянной палкой, руками, морила голодом и удерживала на цепи.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полковник из Петербурга объяснил, почему выросло сексуальное насилие над детьми.

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