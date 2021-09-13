Каким знакам Зодиака грозят финансовые ловушки и опасности в сентябре

Как не выкинуть из жизни деньги? Для представителей некоторых знаков Зодиака во второй половине сентября этот вопрос будет весьма актуален, говорят астрологи.

В целом сентябрь – не особо щедрый на деньги знак. Он не принесет стабильности в материальных вопросах.

Астрологи советуют не начинать в это время значимых проектов и не брать на себя финансовых обязательств. Дела не принесут легкой и быстрой отдачи.

С 16 по 20 сентября – критическое время для финансовых дел. Избегайте эмоций в бизнес-сфере. Возможны непредвиденные и неприятные траты, связанные с участием ваших близких или друзей.

По пути к поставленной финансовый цели может возникнуть много сложностей, ненужной суеты, напряжений, споров. Разве это вам сейчас нужно? Возьмите небольшую паузу. В дальнейшем звезды откроют новые возможности в реализации материальных амбиций.

Львы

Особенно это актуально для Львов. Сентябрь, как считают астрологи, не принесет вам много денег. Даже если прибыль будет, она притянет нестабильность, нервотрепку и будет связана с большим напряжением ментальных и интеллектуальных сил.

Козероги

Козероги, для вас отдельное предупреждение! Избегайте неразумных действий. Включите на полную мощность ваше рациональное мышление, постарайтесь в рабочей сфере не совершать поступков, продиктованных эмоциями.

Водолеи

В гороскопах Водолеев тоже не все спокойно. Прибыль, и очень весомая, более чем вероятна. Но также велики и шансы эту сумму потерять. Остерегайтесь мошенничеств и прямых обманов. Также звезда указывают на то, что из-за финансовых вопросов могут начаться или обостриться конфликты в семье или партнерами, которых вы считаете друзьями.

Овны

С похожей ситуацией могут столкнуться и Овны. Готовьтесь к тому, что ваши планы не найдут поддержки, а то и вовсе будут приняты в штыки. Иными словами, одобрения идей в ближайшем окружении вы сейчас не найдете. Возможно, нужно взять тайм-аут и еще раз все взвесить, просчитать, подготовить близких к возможным изменениям. И только потом начать действовать. Звезды подсказывают, что ваша дорога будет легче и приятнее, если пойти по ней, хорошенько подготовившись.