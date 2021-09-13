В Петербурге будет штормовой ветер: комитет по благоустройству наготове

Службы комитета по благоустройству в настоящий момент находятся в режиме повышенной готовности в связи с тем, что в Петербурге прогнозируют штормовой ветер, порывы которого могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга 13 сентября дорожные и садово-парковые предприятия наготове.

Предприятиям поручили следить за последствиями непогоды, потому как высока вероятность того, что ветер повалит деревья.

На улицы Петербурга вывели 459 единиц техники и 920 работников ручного труда дорожных предприятий. Территории зеленых насаждений приводят в порядок 269 машин и 861 специалист садово-парковых предприятий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неделя в Петербурге начнется с дождей и сильного ветра.