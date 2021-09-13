В Петербурге 14 сентября «грустно»: подует сильный ветер и пойдет дождь

В Петербурге 14 сентября &#171;грустно&#187;: подует сильный ветер и пойдет дождь
В Петербурге последние дни ветрено и дождливо. Фото: pixabay.com

Жителей Петербурга ждет привычная им «грустная» погода. Город заволокут облака. 14 сентября, во вторник, опять пройдут дожди.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что прояснения все же будут и перерывы между осадками случатся. При этом, дожди пройдут лишь в некоторых районах и будут кратковременными.

Есть вероятность, что порывы ветра будут довольно сильными. Он должен быть северо-западным умеренным.

В темное время суток температура воздуха составит +7…+9 градусов. Днем будет не намного теплее. Термометры покажут +10…+12 градусов.

Атмосферное давление ночью будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неделя в Петербурге начнется с дождей и сильного ветра.

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