Марио Фернандес покидает сборную России по футболу, чтобы дать дорогу молодым

Марио Фернандес покидает сборную России по футболу, чтобы дать дорогу молодым
Фернандес ушел из сборной России по футболу. Фото: скриншот instagram

Игрок отметил, что с возрастом все чаще получает травмы и решил, что будет честнее покинуть команду.

Защитник Марио Фернандес сегодня, 13 сентября, объявил о своем уходе из сборной России по футболу. Его прощальное письмо опубликовали в Telegram-канале национальной команды.

Игрок отметил, что совсем скоро ему исполнится 31 год и с каждым годом его травмы учащаются. В связи с этим Фернандесу сложно играть и за сборную, и за свой клуб ЦСКА. Защитник решил уйти из команды, чтобы дать возможность молодым футболистам проявить себя.

Фернандес подчеркнул, что гордится тем, что на протяжении 10 лет живет в России и имел возможность играть за сборную страны. Он уверяет, что не жалеет о своем решении не выступать за Бразилию.

Одним из самых ярких моментов в карьере Фернандес называет чемпионат мира-2018.

«Это вообще был самый восхитительный месяц в моей карьере. Если вы попросите меня описать свои эмоции от гола в добавленное время с хорватами, не смогу это сделать»,

— пишет футболист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Марио Фернандес и Ионов не сыграют за сборную России против Кипра.

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