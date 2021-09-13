В Петербурге накажут мать, бросившую грудного ребенка в машине одного

Женщина уверяет, что зашла в магазин на несколько минут, чтобы купить подгузники.

В Санкт-Петербурге поступила жалоба на мать, которая оставила грудного ребенка одного в машине. Малыш, рассказывали очевидцы, громко плачет. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые смогли дождаться женщину. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

На одинокого малыша в автомобили обратили внимание на Народной улице. Он всячески привлекал к себе внимание, пока его мать была в магазине. Полицейские, дождавшись женщину, отвезли ее в отдел полиции. Она уверяла, что отсутствовала несколько магазин, так как покупала подгузники. Ребенок в результате не пострадал.

В отношении матери составлен протокол по части 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Ее отпустили под обязательство о явке.

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