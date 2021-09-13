Путину, возможно, придется уйти на карантин

В окружении президента России есть люди, заболевшие коронавирусом.

Президент России Владимир Путин признался, что может уйти на карантин, так как в его окружении есть заболевшие коронавирусом. Такой информацией он поделился сегодня, 13 сентября, во время встречи с паралимпийцами в Кремле, пишут РИА Новости.

Путин отметил, что даже в его окружении возникают проблемы с коронавирусом. Скорее всего, политику придется посидеть на карантине.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», – цитирует Путина РИА Новости.

Песков, в свою очередь, пояснил, что слова президента не нужно воспринимать буквально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин усмехнулся, когда Лукашенко говорил о поглощении Белоруссии.