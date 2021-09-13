Путину, возможно, придется уйти на карантин

Путину, возможно, придется уйти на карантин
В окружении Путина есть заболевшие коронавирусом. Фото: скриншот "Россия 24"

В окружении президента России есть люди, заболевшие коронавирусом.

Президент России Владимир Путин признался, что может уйти на карантин, так как в его окружении есть заболевшие коронавирусом. Такой информацией он поделился сегодня, 13 сентября, во время встречи с паралимпийцами в Кремле, пишут РИА Новости.

Путин отметил, что даже в его окружении возникают проблемы с коронавирусом. Скорее всего, политику придется посидеть на карантине.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», – цитирует Путина РИА Новости.

Песков, в свою очередь, пояснил, что слова президента не нужно воспринимать буквально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин усмехнулся, когда Лукашенко говорил о поглощении Белоруссии.

владимир путин карантин пандемия


 

Новости партнеров
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путину, возможно, придется уйти на карантин
В Петербурге накажут мать, бросившую грудного ребенка в машине одного
15-летняя петербурженка отравилась алкоголем: девочка в тяжелом состоянии
В Петербурге снизилась суточная заболеваемость ковидом после выходных
В Колпино из подъезда вышел окровавленный мужчина
«Площадь Восстания» со стороны Московского вокзала закрывади из-за потопа: ...
В Петербурге задержан охранник больницы, подозреваемый в убийстве ...
Певица МакSим дала первое интервью: она показала шрамы от медоборудования