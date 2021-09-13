В Москве задержан подозреваемый по делу об отравлении семьи арбузом

В Москве задержан подозреваемый по делу об отравлении семьи арбузом
На арбуз попало ядовитое вещество. Фото: pixabay.com

Им оказался мужчина, проводивший дезинфекцию в «Магните», где продали опасную ягоду.

В Москве сегодня, 13 сентября, задержали 39-летнего сотрудника частной компании, который проводил дезинфекцию в «Магните». Вполне возможно, что в ходе обработки помещения опасным веществом оно угодило на ягоду. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что на арбуз попало средство для дезинфекции. При этом в доме, где отравилась семья, не было проблем ни с водой, ни с воздухом. Таким образом, именно ягода стала причиной ухудшения самочувствия трех человек и причиной смерти двух из них.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отравившиеся арбузом бабушка и внучка могли умереть из-за химикатов. После случившегося в торговой сети инициировали внутреннее расследование и сняли с продажи всю партию арбузов до выяснения причин отравления и гибели москвичек.

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